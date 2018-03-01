وصفة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

متابعات(صدى):

تعانى بعض الفتيات والسيدات من حكة مستمرة بسبب قشرة الشعر التي لا تتوقف عند هذه الحكة، بل والشعور بالإحراج عند ارتداء الملابس خاصة الملابس السوداء والداكنة، وتوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعتمد على مواد آمنة لعمل ماسكات للتخلص من قشرة الرأس في المنزل.

وتتميز هذه الوصفات الطبيعية في أنها، تناسب علاج قشرة الرأس في الأطفال أيضا لأنها لا تحتوى على أية مواد كيماوية ضارة بصحتهم، خاصة أن بعض الفتيات يعتمدن على الشامبو والمنتجات التي تدعى محاربة القشرة، وهى تحتوى في كثير من الأحيان مواد كيميائية ضارة لشعرك.

وصفة الشاي الأخضر وزيت النعناع:

1 كوب من الشاي الأخضر

2-3 قطرات من زيت النعناع

1 ملعقة صغيرة من الخل

طريقة التحضير :

امزجي المكونات في وعاء واغسلي به شعرك المبلل، ثم اتركيه لمدة 5 دقائق على شعرك وقومي خلالها بتدليك فروه الرأس، ثم غسل شعرك بشامبو خالي من الكبريتات ، وستحتاجين تكرار هذا الماسك مرة أسبوعيًا.

كما يفيد الشاي الأخضر وزيت النعناع الذي يعد من الزيوت الأساسية، في أنهما مرطبان جيدان وأيضا يحتويان على مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات التي تعزز صحة فروه الرأس، أما الخل فيساعد على توازن إنتاج الزيوت الطبيعية في فروه الرأس.