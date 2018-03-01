أكثر من 15 ألف متقدم ومتقدمة في ” أتقن 3 “

عادل الحربي (صدى):

تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأحد القادم, دورة التعريف بالقيادة وصيانة السيارات للبنات ضمن برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” المرحلة الثالثة، وستشمل الدورة أربع مدن في كليات البنات هي الرياض وجدة والأحساء والخبر.

وتشمل الدورات التي تقدمها مدربات من عدة دول حيث هي: من جنوب أفريقيا وبريطانيا وأمريكا وكندا, معاني اللوحات الإرشادية التي تختص بالتحذير من زيادة سرعة القيادة في حالات الضباب، واللوحات الإرشادية للتقاطعات المفاجئة والمنحنيات في الطرق، إضافة إلى معاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها مثل نفاد الوقود، وإشارة تغيير الزيوت المستخدمة، إلى جانب إشارة تعطل الإطارات وعطل المحرك، ومقدمة في الصيانة الدورية للسيارات (الصيانة الخفيفة)، وتحديد مشاكل الإطارات وطريقة تغييرها، والصحة والسلامة أثناء القيادة والتعامل مع الأعطال الطارئة.

وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج في مرحلته الثالثة أكثر من 15507 متقدم ومتقدمة، منهم 10885 من الرجال بنسبة 70%، فيما تقدم 4622 من البنات بنسبة 30% من المتقدمين، وحظيت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بـ 3256 متقدماً من الجنسين كأكثر دورة، فيما حلت دورة مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية في المركز الثاني بـ 2086من المتدربين، و تقدم 173 متدربة في دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارات للنساء، وتصدرت منطقة مكة أعداد المتقدمين بـ 3382 متقدم ومتقدمة، تلتها الرياض بـ2904 متقدم ومتقدمة.

يذكر أن المؤسسة, أعلنت إطلاقها لدورات برنامج أتقن المرحلة الثالثة التي تستمر لمدة أربع أسابيع، حيث تتضمن المرحلة 11 دورة تأهيلية منها 4 دورات للجنسين، و4 دورات للرجال، و3 دورات للنساء، وستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة؛ للتسهيل على المواطنين والمواطنات في الحصول على الدورات التي يرغبون فيها، وسيُمنح المتدربين بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.