تهرب من دفع تذكرة حديقة الحيوان.. فهاجمته النمور البرية

بكين(صدى):

لقي رجل صيني يٌدعى ” زهانج ” مصرعه متأثراً بجراحة من هجوم النمور البرية عليه ، عقب هروبه داخل حديقة حيوان صينية للتهرب من دفع تذكرة الدخول .

وكان حاول زهانج التهرب من دفع 15 جنيه إسترليني ثمن تذكرة حديقة الحيوان مع أسرته وأصدقائه ، فدخل من طريق آخر غير رسمي، حيث صادفه عدد من النمور التي قتلته بعضات في العنق، قبل أن تصيبه بعدد كبير من الجروح الخطيرة.

ونجح بعض العاملين بالحديقة، في تخويف النمور بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ونقل زهانج إلى المستشفى حيث استغرق الأطباء ساعة كاملة في خياطة جراحه، إلا أنه فارق الحياة بعد انتهاء الجراحة بوقت قليل.