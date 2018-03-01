” هدف ” يوضح تفاصيل برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت

علي القحطاني(صدى):

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” أن برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت يخدم جميع منشآت القطاع الخاص، ومتاح لكافة المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين.

واوضح أن آلية دعم منشآت القطاع الخاص تكون بدفع نسبة من الأجر الشهري للموظفين الجدد المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية نيابة عن المنشآت، ويتم دفع مبالغ الدعم بشكل شهري في حساب سداد المنشأة المشتركة بالبرنامج لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن الصندوق يساهم بنسبة 15 % من الأجر الشهري للموظفين الجدد المحتسبين ضمن أعداد نمو التوطين، وبنسبة 20 % من الأجر الشهري للموظفات الجدد المحتسبات ضمن أعداد نمو التوطين.