المركز القطري: انخفاض أرصدة بنوك قطر التجارية في الخارج بـ21%

طلال الضوي(صدى):

كشفت بيانات البنك المركزي القطري، عن انخفاض احتياطي قطر من العملة الأجنبية على أساس سنوي في يناير الماضي إلى 37.5 مليار دولار من 45.5 مليار دولار للفترة المماثلة من 2017.

وأوضحت البيانات، تراجع عدد الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية في يناير إلى 19.89 مليار دولار من 22.7 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

كما هوت أرصدة بنوك قطر التجارية في الخارج بنسبة 21.5% منذ بدء المقاطعة العربية وحتى نهاية يناير الماضي جراء توجيهها داخلياً لمواجهة نزوح الودائع من قطر.