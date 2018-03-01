” Ksa sports ” تكشف عن وجود محمد نور بين محلليها

نواف السالم(صدى):

كشفت قنوات ” Ksa sports ” عن تواجد نجم نادي الاتحاد والمنتخب الوطني السابق محمد نور في الاستديو التحليلي لمواجهة الشباب مع نظيره الاتحاد في لقاء يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من دوري المحترفين الليلة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويعتبر هذا الظهور الرسمي الأول للدولي السابق محمد نور كمحلل فني في قنوات ” Ksa sports ” ، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من انطلاق الحُلة الجديدة للقنوات السعودية الرياضية بعد توقيعها اتفاقية لنقل الدوري مع الهيئة العامة للرياضة.