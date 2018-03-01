أسباب عجز الأظافر وطرق طبيعية لعلاجها

متابعات(صدى):

تحلم كثير من الفتيات بأظافر مثالية، لكن يعاني الكثير أيضًا من عجز الأظافر ويرجع ذلك لعدة أسباب ، فوجود عدوى بكتيرية بالأظافر والتي تنتج عن الإصابة ببعض الأمراض من أكثر الأسباب شيوعًا في تأخر نمو الأظافر بشكل جيد، خاصة إذا كانت هذه العدوى تصيب بشكل كبير الجلد المحيط بأظافرك، وبالتالي فإن التفكير في أي وصفات طبيعية لتطويل الأظافر لابد أن يسبقها أولا علاج هذا المرض، حتى تحصل على نتائج جيدة.

كما يعاني الكثير أيضًا من عادة قضم الأظافر باستمرار، والتي ينتج عنها وجود التهابات حولها وتكون بيئة خصبة لنمو الميكروبات والبكتيريا التي تسبب ضعف الأظافر وإبطاء نموها.

مع العلم أن وضع الجيل أو استخدام الاكريليك في كثير من الأحيان يؤثر على عملية النمو الطبيعي للأظافر، وهو ما يتطلب الحد منه واللجوء لها مرة واحدة على فترات طويلة ومتباعدة.

لذلك نصح الأطباء بأهم المواد الآمنة الطبيعية التي يمكن تطبيقها على الأظافر لتقويتها وتطويلها:

الزيوت الطبيعية من أهم المواد الآمنة التي يمكنك الاعتماد عليها في ترطيب أظافرك بشكل مستمر لتعزيز نموها، وهى مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون.كما توجد بعض الفيتامينات التي يمكن ترطيب الأظافر بها مثل فيتامين a.

حيث أن هذه الزيوت توفر الترطيب اللازم والتغذية للأظافر والجلد الذي يوجد حولها، كما يضم بعض مضادات الأكسدة التي تفيد في علاج الالتهابات الفطرية في الأظافر هذه الالتهابات التي تجد من نموها.

واليك أيضًا أهم الوصفات الطبيعية:

فقط قومي بخلط بعض النقاط من زيت جوز الهند أو أحد الزيوت الطبيعية الأخرى مع بعض النقاط من عصير الليمون، وخلطهم معا ثم تدليك الأظافر بهم والجلد المحيط بها وتركها بين عشية وضحاها، ويمكن تكرار ذلك يوميا للحصول على نتائج جيدة.

ويجب أيضًا ارتداء القفازات خلال استخدام اليد في الأعمال المنزلية، لحمايتها من المنظفات الكيميائية التي تضعف الأظافر، وترطيب أظافرك يوميا ببعض الزيوت الطبيعية قبل النوم، وعدم إرهاق أظافرك باستخدامها في أعمال شاقة كالفتح أو قشط شيء بها.