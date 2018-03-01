بالأسماء.. تعيين قيادات إدارية جديدة بـ ” تعليم الجوف “

علي العنزي(صدى):

أعلن فواز بن صالح السالم، المدير العامّ للتعليم بمنطقة الجوف، عن إصدار عددًا من قرارات التكليف، في عدة مناصب بالإدارة.

وتمثلت هذه القرارات فيما يلي:

– تعيين عبدالله بن حمدان الفالح مديرًا لإدارة الميزانية، وسالم بن عبدالرحمن الجلال مديرًا لإدارة الخدمات العامة، ومحمد بن صالح الحربي مشرفًا في وحدة التنمية المهنية بإدارة التوجيه والإرشاد، وحماد بن سليمان الفهد مشرف وحدة الرعاية السلوكية في إدارة التوجيه والإرشاد.

كما شملت القرارات، تكليف: ظافر بن محمد المنديل مشرف نقل مدرسي في إدارة خدمات الطلاب، وتركي بن مازن الفهيقي مشرف برامج إدارة عامة وتدريب بإدارة النشاط الطلابي, وسعود بن جلباخ الرويلي مشرف النشاط الطلابي بإدارة النشاط الطلابي بمكتب تعليم صوير، وعزيزة بنت صالح الشمري مشرفة متعاونة لمشروع قدراتي أعلى بإدارة شؤون المعلمين، وعواطف بنت عبدالله النور مشرفة متعاونة للأمن والسلامة بإدارة الأمن والسلامة.