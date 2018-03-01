5 خطوات تدل على أن بشرتك تحتاج لتنظيف عميق

أماني الغامدي(صدى):

يُعد تنظيف البشرة أمر هام، ولكن يجب على كل فتاة معرفة الوقت المناسب للقيام بالتنظيف العميق للبشرة، لكن الإفراط في تنظيف البشرة يؤدى لإزالة طبقات مرطبة للبشرة، وهو ما يتسبب في ظهور البقع الداكنة في الوجنتين وأسفل العيون.

لذلك أكد خبراء التجميل أن هناك 5 علامات تؤكد لكِ أن بشرتك في حاجة للتنظيف العميق وهي :

امتصاص البشرة للزيوت:

يرى خبراء التجميل والعناية بالبشرة أن امتصاص البشرة للزيوت يؤشر لمدى احتياجها للتنظيف العميق، فإذا كانت البشرة تمتص الزيوت الطبيعية في مدة تزيد عن الـ3 دقائق فإن مسام البشرة في حاجة شديدة للتنظيف العميق، وتقشيرها بشكل مستمر.

جفاف البشرة :

البشرة الجافة تميل للشحوب، ويظهر بها التجاعيد في سن مبكر، ويظهر بها خلايا الجلد الميت وهو ما يشير لضرورة التنظيف العميق للبشرة، وإزالة تلك التراكمات من خلايا الجلد الميت بالمواد الطبيعية وتغذية البشرة جيدًا، فراقبي بشرتك لمدة 3 أيام وفقًا لتلك الشروط وتعرفي ما إذا كانت جافة أم لا.

ظهور حب الشباب وأثرها :

حيث أن الفترة التي يظهر فيها حب الشباب ، ولكن إذا كانت البثور تظهر باستمرار في فترة غريبة فعليكِ الانتباه لذلك جيدًا، لأن في تلك الحالة بشرتك تحتاج للتنظيف العميق باستخدام النعناع والشوفان واللذين يعتبران أفضل مواد لتنظيف البشرة بعمق.