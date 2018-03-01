الأحوال المدنية تجدد تحذيرها: ” لا ترهن وثائقك الرسمية “
جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحذيرها للمواطنين من رهن وثائقهم الرسمية، لأي سبب كان، أو لأي مؤسسة.
وأكدت على عدم رهن الوثائق، في محلات تأجير السيارات، أو محطات الوقود، أو الاستراحات، أو القطاعات الحكومية والخاصة، أو المحلات التجارية، أو الفنادق، أو محلات تأجير الدراجات النارية، أو المستشفيات.
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ويش الحل مع شركات الاتصالات اللي تصور الهويه وتحتفظ بها
ورافضه تطبق قرار عدم تصوير الهويه والاحتفاظ بها
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 1 ساعة
إذن يجب تعليم العمالة قبل مباشرتها بالعمل وهي ((( عدم قبول رهن اي بطاقة شخصية ))) .