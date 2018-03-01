تحرشت بزوجها.. فانتقمت منها بطريقة غريبة
انتقمت زوجة استرالية ، من فتاة تحرشت بزوجها بإرسال صورة لها وهي عارية لدفعة إلى خيانة زوجته معها ، بطريقة غير تقليدية ومبتكرة .
حيث قامت الزوجة عقب أن عثرت على صورة للفتاة وهي عاريه على هاتف بزوجها ، بمتابعة الفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ومنه علمت أنها تعمل مديرية في منفذ للوجبات السريعة .
فكتبت الزوجة على صفحة المنفذ بالفيسبوك ” هل من المناسب أن ترسل مديرتك صوراً عارية لنفسها في الحمام للرجال المتزوجين؟! “، وأضافت: ” مع خالص الشكر، الزوجة ” ، ليتم فصل المرأة من عملها على الفور كونها تسببت في الإساءة للمطعم.
وعلقت الزوجة عن الواقعة في تصريحات إعلامية ، ” بكل وقاحة سألت المرأة عن عمر الأولاد، وعن أخباري، ثم أرسلت صورة لنفسها في الحمام، لقد كانت تعرف أنه متزوج ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43207 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16270 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههه 👍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7523 ] نشر منذ 51 دقيقة
كان كملتي ورحتي تسحبينها☺😂