تحرشت بزوجها.. فانتقمت منها بطريقة غريبة

متابعات(صدى):

انتقمت زوجة استرالية ، من فتاة تحرشت بزوجها بإرسال صورة لها وهي عارية لدفعة إلى خيانة زوجته معها ، بطريقة غير تقليدية ومبتكرة .

حيث قامت الزوجة عقب أن عثرت على صورة للفتاة وهي عاريه على هاتف بزوجها ، بمتابعة الفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ومنه علمت أنها تعمل مديرية في منفذ للوجبات السريعة .

فكتبت الزوجة على صفحة المنفذ بالفيسبوك ” هل من المناسب أن ترسل مديرتك صوراً عارية لنفسها في الحمام للرجال المتزوجين؟! “، وأضافت: ” مع خالص الشكر، الزوجة ” ، ليتم فصل المرأة من عملها على الفور كونها تسببت في الإساءة للمطعم.

وعلقت الزوجة عن الواقعة في تصريحات إعلامية ، ” بكل وقاحة سألت المرأة عن عمر الأولاد، وعن أخباري، ثم أرسلت صورة لنفسها في الحمام، لقد كانت تعرف أنه متزوج ” .