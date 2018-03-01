بالفيديو.. أمير جازان يلبي رغبة ابن شهيد في التصوير: ” أنا من يتشرف فيك “

تركي السالم(صدى):

لبى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، رغبة ابن أحد شهداء الحد الجنوبي أراد التقاط صورة معه.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أمير جازان يقول للطفل الذي اراد التصوير معه: ” أنا من يتشرف فيك ” .

وكان أمير جازان أطلق الحملة التعريفية للموسم الثاني لفعالية ” أبطال الحد.. فخر واعتزاز ” ، بحضور الأمير بندر بن ناصر بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للفعالية، بموافقة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

