المملكة رقم 1 في الإنفاق على التسليح في العالم

نايف السالم(صدى):

احتلت المملكة الصدارة في ترتيب الدول الأكثر إنفاقًا على التسليح في العالم، خلال عام 2017، حيث جاءت في المرتبة الأولى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ 76.7 مليار دولار، تلتها العراق بـ19.3 مليار دولار.

ورصد تقرير ” فوربس ” الأمريكي، أقوى 10 جيوش ” قوات مسلحة ” ، في الشرق الأوسط، حيث تقاس قدرات القوات المسلحة في أي دولة، بنوعية وكمية الأسلحة والتدريب والانفاق عليها، وكذلك عدد الجنود والبحارة والطيارين الذين يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ.

وجاءت البلدان الأولى الأقوى في الشرق الأوسط، على النحو التالي:

1- تركيا:

– عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 355800

ميزانية 2017: 8 مليار دولار.-

2- مصر:

عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 438500 –

– ميزانية 2017: 2.7 مليار دولار.

3- السعودية:

– عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 227000

– ميزانية 2017: 76.7 مليار دولار.

4- الجزائر:

– عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 130000

– ميزانية 2017: 10 مليار دولار.

6- سوريا:

– عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 142500

– ميزانية عام 2017: غير معروفة.

المغرب: -7

– عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 195000

– ميزانية عام 2017: 3.5 مليار دولار.

8- العراق:

– عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 64000

– ميزانية عام 2017: 19.3 مليار دولار.

9- الإمارات:

– عدد الأفراد العاملين في الخدمة: 63000

ميزانية عام 2017: غير معروفة.