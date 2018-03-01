قياس: إنجاز 70% من مستهدف إنشاء مراكز الاختبارات المحوسبة بمدن المملكة

علي القحطاني (صدى):

أعلن المركز الوطني للقياس، عن إنجاز 70% من مستهدف إنشاء مراكز للاختبارات المحوسبة في مدن ومحافظات المملكة.

وأضاف ” قياس ” ، أن المركز يعمل على إنشاء وتجهيز المراكز في بقية المدن والمحافظات من أجل تقديم الخدمة يوميًا للمستفيدين.

وأوضح أن هناك عدد من المميزات للاختبارات المحوسبة، وهي أنها متاحة طوال العام، ووجود مرونة في اختيار المواعيد، وإمكانية التسجل حتى قبل الاختبار بـ3 أيام، وضمان توفر مقاعد متاحة للتسجيل.

وتضمنت المزايا أيضاً: أن وقت الانتظار قبل الاختبار قصير جداً، والتدريب على طريقة حل الأسئلة قبل الاختبار، وعرض كل سؤال في صفحة منفصلة، كما يذكر النظام بالأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها، وإمكانية الانتقال إلى القسم التالي قبل انتهاء الوقت المحدد، وسرعة إعلان النتائج.