القبض على مقيم عربي جاهر بالمعصية عبر ” سناب شات ” بالرياض

حمود العنزي (صدى):

ألقت شرطة الرياض بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض على مقيم عربي، يقوم بالمجاهرة بالمعصية والدعوة إليها من شرب المسكر وإقامة العلاقات المحرمة عبر حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي ” سناب شات “.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أنه توفر لأحد مراكز الهيئة معلومات عن المقيم.

وأضاف أن المركز قام بإكمال ما يلزم بالإبلاغ والتنسيق مع الشرطة، وتم إكمال اللازم من قبلهم بضبطه واستكمال إجراءات إحالته للنيابة العامة.