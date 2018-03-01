نيويورك تدفع 180 ألف دولار لـ3 نساء أجبرن على خلع حجابهن

نيويورك(صدى):

أعلن مسؤولون في مدينة نيويورك، عن موافقة المدينة على دفع 180 ألف دولار لـ3 نساء تم إجبارهن من قبل الشرطة على خلع الحجاب لالتقاط صورة لبطقة هوية قضائية.

وأوضحت تهاني عبوشي، محامية النساء، أنه تم الاتفاق أمام محكمة فيدرالية في بروكلين، أن تحصل كل سيدة على 60 ألف، مشيرة إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

يشار إلى أنه تم توقيف إحدى النساء الثلاث في 2012 ، وأوقفت الاثنتان الأخريان عام 2015 ، وتقدمن بشكوى ضد البلدية والشرطة في نيويورك.

يذكر أن رجال الشرطة في نيويورك، تلقوا تعليمات جديدة بالسماح للموقوفات اللواتي يضعن غطاء دينياً على رؤوسهن، بالذهاب إلى غرفة منفصلة والتقاط شرطية صور لهن.