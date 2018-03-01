بالفيديو.. سيول تجتاح ” عقبة شعار ” في عسير

أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، مقطعًا فيديو، يرصد السيول في عقبة شعار، بمنطقة عسير، حيث وثق الفيديو مواطن يدعى ” معيض عبدالرحمن الشمراني ” .

حيث تشهد منطقة عسير، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، حالة مطرية من المتوقع أن تستمر حتى مغرب اليوم، وذلك وفقًا لما توقعته الأرصاد الجوية.

يشار إلى أن الإنذار المبكر، كان قد وجَّه صباح اليوم، 4 تحذيرات جديدة، من هطول أمطار رعدية ورياح، على بعض المناطق ومنها ” عسير ” ، تستمر حتى غد الجمعة.

