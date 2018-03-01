معلمة تتحرش بطالبها وتحضر له المخدرات لتعتدي عليه جنسيا

واشنطن(صدى):

ضبطت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية ، مدرسة علوم أمريكية تُدعى ” ستيفاني ، 26 عاماً ” ، لاقامتها علاقة غير مشروعة مع طالب لديها بالمدرسة قاصر يبلغ من العمر 14 عاماً حيث اقدمت على التحرش به والاعتداء الجنسي عليه فضلا عن احضار المخدرات له .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اعترف الطالب لوالديه بما كانت تجبره ستيفاني عليه حيث أكد انها على تعاطي ” المرجوانا ” المهلوسة العقل والأعصاب، إلى درجة أنه اعتاد الخروج من البيت في الحادية عشرة ليلاً لتنقله بسيارتها إلى حيث كان يبقى معها ساعتين أو 3 ساعات، ثم تعيده فجراً من دون أن يشعر والداه بغيابه في معظم الأحيان، لذلك زاد انعزاله عن أصدقائه وقل إقباله على حصصه المدرسية، وأصبح مسلوب الإرادة في قبضتها.

على الفور ابلغت اسرة الطالب الشرطة ، وتم القبض على المعلمة التي استقالت من عملها فور نشر القضية والأتهامات التي وجهت إليها .