بالصور.. 5 تسريحات حديثة للشعر تخفي عيوب الوجه

نورة الشهري(صدى):

تهتم الكثير من الفتيات بالظهور بإطلالة أنيقة على التناسق بين الأزياء والإكسسوارات، ولكن تأتى تسريحة الشعر لتكون من أهم الجوانب التي تحرص كل فتاة على اختيارها بعناية، وبالطبع فإن أحدث صيحات موضة تسريحات الشعر تكون محل اهتمام الفتيات، ولكن هناك أشكال من تسريحات الشعر التي تظهر عيوب الوجه كالجبهة العريضة، أو الأذن البارزة، وجوانب أخرى كثيرة.

ويجب على الفتيات إدراك أشكال تسريحات الشعر التي تناسب شكل الوجه للحصول على مظهر جذاب ومتميز، كما أن هناك بعض الملامح المحددة والعيوب التي تخفيها تسريحات الشعر .

و إليكِ في السطور التالية بعض تسريحات الشعر التي تناسب الوجوه المختلفة وهي :

الجبهة العريضة :

بالرغم من كونها إحدى علامات الجمال لدى الفتيات، إلا أن الكثيرات يبحثن عن تسريحات شعر لإخفاء الجبهة العريضة، وعن ذلك يقول خبير تصفيف الشعر أن الغرة العريضة هي أسهل الطرق للتقليل من حجم الجبهة، بالإضافة لتفادى رفع الشعر لأعلى، والحرص على استخدام تسريحات الشعر ذات الشعر المنسدل على الأكتاف.

الأذن البارزة :

بالنسبة لشكل الأذن البارزة ينصح خبير تصفيف الشعر بتجنب رفع الشعر لأعلى، والحرص على تركه منسدلًا أغلب الوقت، ولا مانع من استخدام الغرة العريضة على أحد جوانب الشعر، ولكن تجنبي عمل الكعكة أعلى الرأس، أو الضفائر خاصة إذا كان شعرك قصيرًا.

الوجنتين الممتلئين :

لذوات الوجنتين الممتلئتين الكعكة أعلى الرأس من أفضل أشكال تسريحات الشعر المناسبة، وإذا أردتِ ترك شعرك منسدلًا على كتفيكِ، فقومي بعمل فرق في منتصف شعرك ثم أرجعى أحد الأجزاء للخلف، واتركي الجزء الآخر للأمام، أما بالنسبة للضفائر فاحرصي على إرجاع شعرك للخلف وعمل الضفيرة من أعلى الرأس لأسفلها في شكل متناسق.

الوجه الدائري :

بالنسبة لتسريحات الشعر التي تناسب الوجه الدائري ، فبالنسبة للشعر الطويل يكون ملائمًا أكثر في تلك الحالة، ولكن تجنبي عمل الغرة الطويلة، أو العريضة لأنها لا تناسب شكل وجهك، ويكون رفع الشعر لأعلى بالكامل حل ملائم في الخروج للتنزه، واحرصي على استخدام إكسسوارات شعر صغيرة الحجم.