أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر بتعيينهم يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

فقد أدى القسم كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قائلين : ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل ) .

كما أدى القسم معالي عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، قائلين ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ .

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.