السجن لرجل سنغافوري بتهمة تهريب سجائر

سنغافورة(صدى):

أصدرت محكمة سنغافورية قرار بحبس مواطن يُدعى ” تونج شى هينج ” يبلغ 58 عامًا، لمدة 50 شهرًا وغرامة 11 مليون دولار سنغافوري؛ وذلك بعد إدانته بتخزين وحيازة والاتجار في السجائر المهربة.

وسيقضى الرجل 31 شهرًا آخرين في السجن، لأنه لم يسدد الغرامة التي قررتها المحكمة، وبذلك تصل مدة الحبس إلى 81 شهرًا بعدما أقر بأنه مذنب في خمس تهم.

ويُذكر أن تونج، مجرم ذي سوابق، مما جعله عرضة للعقوبة المشددة طبقًا لقانون الجمارك بتطبيق عقوبة السجن الإجباري لمدة تصل إلى 6 أعوام وغرامة كبيرة تصل إلى 30 ضعفًا على الأقل من قيمة الضرائب المفروضة على السلع والبضائع والخدمات التي تهرب من دفعها.

مع العلم أن تونج حكم عليه في 4 قضايا سابقة منذ عام 1998 في جرائم متعلقة بالتهرب الجمركي، وفى هذه السوابق كانت السلطات تصادر المئات من الصناديق وعلب السجائر المخبأة في أماكن مختلفة والتي اعتاد على تهريبها.