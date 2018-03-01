نيمار يوجه رسالة شكر لمشجعيه بعد الإصابة

طلال الغامدي(صدى):

قام اللاعب البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، فجر اليوم الخميس، بتوجيه رسالة شكر إلى مشجعيه الداعمين له بعد الاصابة التي تعرض لها، والتي أفادت تقارير صحافية برازيلية أنه قد يجري العملية الجراحية لمعالجتها في بيلو هوريزونتي الخميس.

ووجه ” نيمار ” رسالة إلى متابعي حسابه على موقع إنستجرام جاء فيها ” شكرًا للجميع على رسائلكم! ” ، بالبرتغالية والفرنسية والإنجليزية.

كما نشر مع الرسالة صورة له ممدًا على أرض ملعب بارك دي برانس التابع لناديه في المباراة ضد مرسيليا معلقًا ” لا يجب على العوائق أن توقفك. إذا واجهت جدارًا، لا تستسلم. عليك أن تكتشف كيف تتسلقه. ”

وجدير بالذكر، إنه تعرض اللاعب البرازيلي لالتواء في الكاحل وشق في مشط القدم خلال مباراة في الدوري المحلي الأحد، وأعلن ناديه، مساء الأربعاء، إنه سيجري عملية جراحية في البرازيل في نهاية الأسبوع.