” هيئة المواصفات ” تطلب مرئيات العموم حول اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة المركبات

علي القحطاني (صدى):

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المختصين والمهتمين للاطلاع والمشاركة بالرأي حول مشروع اللائحة الفنية لتصنيف مراكز صيانة المركبات، التي تقوم الهيئة بإعدادها في الوقت الحالي تمهيداً لاعتمادها رسمياً وتطبيقها بشكل إلزامي.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على وضع الأطر النظامية التي ترتقي بجودة المنتجات والخدمات في السوق السعودي، ورفع مستوى الأداء في قطاع صيانة المركبات في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن هذه اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمنشآت العاملة في قطاع صيانة المركبات، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المنشآت الالتزام بها، وإجراءات تصنيفها , وذلك لضمان مستوى مقبول من الخدمة، والمحافظة على البيئة وسلامة المركبات وصحة المستهلك والعاملين بالمنشأة.

ورحبت الهيئة بجميع الملاحظات والمرئيات، وطالبت المختصين والمهتمين بإرسال مرئياتهم قبل تاريخ 18 مارس 2018م على البريد الإلكتروني هنا ، مشيرة إلى أنه بإمكان العموم الاطلاع على كافة تفاصيل اللائحة على موقعها الالكتروني أو من خلال الرابط التالي: هنا