كراني: خط وهمي بحزام سحابي يربط حالتين من عدم الاستقرار على بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن هناك خط وهمي بحزام سحابي يربط حالتين من عدم الاستقرار عبر أجواء الربع الخالي إحداها على مصايفنا والأجزاء الشرقية لها والمناطق الجنوبية الغربية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” خط وهمي بحزام سحابي يربط حالتين من عدم الاستقرار عبر أجواء الربع الخالي إحداها على مصايفنا والأجزاء الشرقية لها والمناطق الجنوبية الغربية والأخرى على الإمارات وسلطنة عمان ومتوقع زيادة عدم الاستقرار والتراكم السحابي الرعدي الممطر الذي يميل للغزارة في الظهيرة وما بعدها والله أعلم ” .