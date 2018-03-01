الفستان القصير موضة ستايل الشارع بباريس في ربيع 2018

باريس(صدى):

بدأ أسبوع الموضة في باريس يوم الثلاثاء الماضي، ومن المتوقع انتهاؤه الثلاثاء المقبل، وفي اليوم الثاني لأسبوع الموضة أصبح الفستان القصير موضة ستايل الشارع بباريس لربيع 2018، بالإضافة إلى عدة تصميمات أخري لكن يُعد أبرزها الفستان .

1.البليزر:

من أجمل ما جاء بعروض الشارع بباريس هو البليزر المرصع بالتطريز مختلف اللون والأشكال، فمنها اللولي الأبيض والخرز بالإضافة إلى الأحجار، البليزر ثلثين وقصير وصولاً إلى الخصر.

2.البليزر الصوف:

البليزر الصوف الخفيف باللون اللبني المغلقة أزراره، كان من ضمن عروض الشارع بباريس، والذي يمكنك أن ترتديه على البنطلون الطويل الأسود مع البوت الطويل أو التاف بوت.

3.الجيليه:

الجيليه موضة جداً هذا الموسم والموسم القادم، لذلك جاء في ستايل الشارع بباريس الجيليه القصير من الأمام وصولاً إلى الخصر، والطويل إلى الركبتين من الخلف، باللون الأبيض، وهو شبيه بجيليه المايسترو.

4.الفستان القصير مع البالطو:

الفستان القصير فوق الركبة ذو الشراشيب كان ضمن أبرز القطع بستايل الشارع بباريس، خاصة الذي به شراشيب بنقوشات وألوان مختلفة، وهو الفستان الكاجوال الذي يمكنك أن ترتدى عليه السنيكرز مع البالطو.

5.الفستان القصير المنقوش:

الفستان القصير الفلورال ظهر أيضاً بأسبوع الموضة في باريس، وهو ذو الأكمام الطويلة، الساك الذي يصل إلى فوق الركبة والذي يمكنك أن ترتدي معه البوت الكعب أو الهاف بوت.