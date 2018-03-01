” أداء الصحة ” يسهم في تقليل الوقت المستغرق لنسبة إصدار نتائج المختبر إلى 100% ‏

حمود العنزي(صدى):

تمكّن مستشفى القريات العام، عبر تنفيذ برنامج أداء الصحة من تقليل الوقت المستغرق لنسبة إصدار نتائج المختبر الروتينية إلى 100% بدلاً من 39% خلال الوقت القياسي المعتمد، إضافة إلى زيادة نسبة بداية العمليات في وقتها المحدد إلى 51% بدلاً من 12%.

كما تمكن فريق العمل بالمستشفى من زيادة سرعة وصول المرضى المراجعين بالطوارئ لكشف الطبيب وفق تصنيف الحالة بنسبة 84% بدلاً من 62%.

يُذكر أن الصحة تنفذ برنامج ” أداء الصحة ” ، الذي يشمل حاليًا 70 مستشفىً رئيس، تسعة منها مستشفيات للصحة النفسية، وذلك من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: ” الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات ” ، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.

ويستهدف برنامج ” أداء الصحة ” رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.