” الدعوة والإرشاد ” يستقبل 15 قضية طلاق يوميا

نايف السالم(صدى):

أعلن مركز الدعوة والإرشاد بجدة، اليوم الخميس، استقباله ما يقرب من 15 قضية طلاق بشكل يومي، لافتًا إلى أنه يتم تسجيل وقائعها ورفعها إلى المفتي العام بالرياض.

وأوضح المركز أنه يتعاون مع أكثر من 40 إدارة حكومية في استقبال مسائل الخلاف الأسري وإيجاد حلول عملية لها، كما يتعاون مع الرئاسة العامة للإفتاء في استقبال المركز القضايا الاجتماعية وأخذ أقوال الزوجين والرفع بالمحاضر واستقبال الأجوبة عليها.

وأكد المركز أن قضايا الطلاق والقضايا الاجتماعية ومسائل الخلاف الأسري وإيجاد حلول لها يعد من أهم اهتمامات المركز.