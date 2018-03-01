صحة الرياض تنفذ ورشة عمل لدمج نماذج الملف الصحي بالمراكز

سعيد العجل(صدى):

نفذت ” صحة الرياض ” مؤخرا ورشة عمل ” تطبيق منهج طب الاسرة الشمولي وآلية دمج نماذج الملف الصحي بمراكز الرعاية الصحية الأولية ” ، وتشمل على 22 مركز صحي كمرحلة أولية .

وتهدف الورشة التي نفذتها ممثلة بادارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالصحة العامة الى إدخال تعديلات جوهرية في طريقة تقديم الخدمة وتحسينها عبر البدء في تفعيل المسار الجديد للمرضى ، حيث يتم فيه فرز المراجعين بواسطة كادر طبي ، و إدخال الكشف المبكر عن الأمراض ، وإتباع منهج الكشف الصحي الدوري .

وركزت الورشة على الملف الطبي باعتباره وثيقة أساسية للمريض والطبيب معاً .

وناقشت الورشة المعلومات الشخصية والطبية والإدارية ، والتي تغطي الحالة الصحية التي يعاني منها المراجع ، حيث تم عمل تدريب وشرح الآلية التي يتم بها دمج النماذج الطبية بملف صحي واحد.

وتأتي الورشة في اطار سعي ” صحة الرياض ” لرفع مستوى التأهيل لمنسوبيها ، وبما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها .