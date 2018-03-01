غاغو: أرغب في تتويج التعافي بالمشاركة في المونديال

طلال الغامدي(صدى):

أكد اللاعب الأرجنتيني فيرناندو غاغو، أنه إذا انضم إلى صفوف المنتخب قبل المشاركة في المونديال، فسيكون هذا الأمر بمثابة هدية له ستتوج تعافيه من الإصابة الخطيرة التي لحقت به.

وأشار اللاعب الأرجنتيني، إلى أنه كان دائم التواصل مع أطباء المنتخب، مضيفاً : ” عندما تحدثت مع الجهاز الفني قالوا لي أنني سأكون مستعداً للعودة في هذا التاريخ ” ، في إشارة إلى تاريخ 14 مارس القادم.

يشار إلى أن لاعب وسط وقائد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، كان قد تعرض في 5 أكتوبر الماضي لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.