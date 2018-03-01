” تشهير وغرامة مالية ” عقوبة مواطن لسحله ثعلب بسيارته

حمود العنزي(صدى):

أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوبة بشأن مسيئًا للحيوانات في منطقة الرياض، وذلك بعد ربطه ثعلبًا وسحله بالسيارة، حيث تمثلت عقوبتها بالتشهير به في صحيفتين محليتين على نفقته، إحداهما في مقر سكنه، بالإضافة لتغريمه عقوبة مالية تبلغ قيمتها 30 ألف ريال.

وأكد الدكتور عبدالله أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة لم تنته بعد من إحصاءات المسيئين للحيوان لعام 2017، إلا أن هذه العقوبة هي الثانية التي تصدرها الوزارة هذا العام، وتأتي بموجب نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44).

كما لفت ” أبا الخيل ” ، لأن الوزارة بصدد تحديث نظام العقوبات القديم، لتشمل عقوبات إضافية رادعة بشدة للمسيئين للحيوان، موضحًا العقوبات الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام، والتي تنص على إيقاع عقوبات مالية وتشهير على المخالفين، التي قد تصل في حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال العام الواحد إلى 400 ألف ريال.

فيما أشار ” أبا الخيل ” ، إلى سعي الوزارة لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، مؤكدًا أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات على مخالفي النظام، فعقوبة التشهير ستطبق فور انتهاء المدة النظامية للاعتراض وهي 60 يومًا، أو صدور حكم قضائي واجب النفاذ بقطعية العقوبة، حسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

يشار إلى أن هذه العقوبة، هي الثانية التي تصدرها الوزارة، ضد مخالفي نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال شهر، حيث تمت معاقبة أحد المسيئين للحيوان من قبل، نتيجة لسحله لكلبًا بمركبته.