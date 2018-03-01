” KSA SPORTS ” تكشف عن أبرز محلليها ومعلقيها

ماجد محمد(صدى):

أعلنت قنوات ” KSA SPORTS ” عن أبرز المحللين والمعلقين والمذيعين المنضمين إليها حديثًا، وذلك بعد إطلاق الهوية الجديدة للقنوات الرياضية السعودية.

وأشارت القناة إلى أن قائمة المحللين ستضم كلًا من: يوسف الثنيان، ومحمد نور، وفؤاد أنور، وموسى المحياني، وسلطان البرقان، وتركي السلطان، وعبدالله الواكد، بالإضافة إلى الليبي طارق التائب والتونسي خالد بدرة.

وضمت قائمة المعلقين: عبدالله الحربي، وجعفر الصليح، والإماراتيين علي سعيد الكعبي وعامر عبدالله، بالإضافة إلى المعلق المصري مدحت شلبي، لافتة إلى أن مدحت شلبي وعامر عبدالله سيعلقان على مباراة الشباب والاتحاد في الجولة 23 من دوري المحترفين.

وأوضحت أن المذيعون هم: عمار باحكيم، وسيقدم الاستوديو التحليلي للمباريات الثلاثي خليل الفهد وفهد المساعد وعمر المقري، كما سيكون هناك ” البرنامج الجماهيري ” الذي سيقدمه المذيع مسفر الخثعمي.

وأكدت أنه سيتم إطلاق برنامج اسمه ” الخيمة ” ، من تقديم طارق الحماد وسيستضيف 10 نقاد رياضيين، ويمتد لثلاث ساعات من الساعة العاشرة ليلًا إلى الواحدة صباحًا.