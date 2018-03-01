طرق بسيطة لجعل كريم الأساس يدوم طويلا على بشرتك

متابعات(صدى):

تشتكي العديد من النساء من ذوبان كريم الأساس أو زواله في أقل من ساعة، مما يؤدي إلى إتلاف المكياج، والحاجة إلى إصلاحه عدة مرات في اليوم.

وللحصول على أقصى استفادة من كريم الأساس، تقدم صحيفة “تايمز أوف إنديا” مجموعة من النصائح، التي تساعد على بقائه لأطول فترة ممكنة:

1- ترطيب البشرة

قبل تطبيق كريم الأساس، ينصح بترطيب البشرة باستخدام مرطب مناسب، حيث أن الجلد الجاف يمكن أن يمتص كريم الأساس.

2- كريم تمهيدي

يساعد تطبيق طبقة من كريم تمهيدي على تشكيل قاعدة ناعمة، ويساعد كذلك على الاحتفاظ بكريم الأساس لأطول فترة ممكنة.

3- استخدام الأدوات

بدلاً من استخدام اليدين، ينصح باستخدام الفرشاة وأدوات تطبيق مساحيق التجميل، حيث تساعد هذه الأدوات على تطبيق الكريم بشكل جيد.

4- استخدام بودرة

إذا كنت تتستخدمين كريم أساس سائل، من الضروري رشها بالبودرة لتثبت على البشرة، ويمكن الاستعانة ببودرة شفافة، تجعل كريم الأساس يدوم لفترة طويلة.