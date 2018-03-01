بالصور.. كلمات مؤثرة لأمير عسير بجناح وفاة نائبه في الجنادرية

أبها(صدى):

زار سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الجناح المخصص لنائبه الراحل الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، في مهرجان الجنادرية.

وحرص أمير عسير، على الكتابة على لوحة عليها صورة الأمير الراحل، قائلاً : ” رحلت أخي منصور وقد تركت في نفوسنا ذكرى لن تنسى ” رحمك الله ” ومرافقيك الشرفاء ” .

كما سمو الأمير، الله ” عز وجل ” أن يتغمد الأمير الراحل ومرافقيه بواسع رحمته.

وكان الأمير منصور بن مقرن قد توفي ومارفقيه إثر تحطم مروحة كانت تقلهم أثناء تفقدهم لعدد من المشاريع بالمنطقة.