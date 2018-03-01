آخر ما وصلت إليه قضية ” تكافؤ النسب ” وتوقعات بصدور حكم خلال أيام

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن آخر ما وصلت له قضية ” تكافؤ النسب ” التي حظيت بتغطية إعلامية خلال العام الماضي، متوقعة أن يصدر حكماً في القضية خلال الأيام القادمة.

وأوضحت أن محكمة الاستئناف في الرياض ستصدر حكماً نهائياً في قضية ” تكافؤ النسب ” بين أم نواف وزوجها خلال أيام، للبت في الحكم الابتدائي الصادر بفسخ زواجهما قبل عامين.

وأضافت أن الزوجة ” أم نواف ” تخشى من تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة العينية في أكتوبر 2016 بتطليقها والتفرقة بينها وبين زوجها وطفلتها.

وعبرت عن رفضها إصرار أهلها على فسخ عقد الزواج من زوجها، مشيرةً إلى أن لديها تخوفاً من صدور قرار بإعادتها جبرياً إلى بيت أسرتها، أو تحويلها إلى دار الرعاية الاجتماعية.

يذكر أن قاضي محكمة العیینة قد أصدر في أكتوبر 2016 بقضیة تكافؤ النسب بخلع الزوجة من زوجھا، بعدما قدم ذوو الزوجة مذكرة يتھمون فیھا زوج ابنتھم بأنه أقل نسباً منھم.