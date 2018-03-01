4 خطوات سهلة في رجيم الوجبة الواحدة

أماني الغامدي(صدى):

تتبع الفتيات أنظمة غذائية عديدة بحسب النظام الذي يناسب كل جسم، ولكن تظل التمارين الرياضية وشرب كميات كبيرة من المياه أفضل الطرق لحرق الدهون عل مدار اليوم بشكل منتظم، والحصول على قوام متناسق، لذلك قدم الأطباء نصائح عديدة بخصوص نوع محدد من أساليب التخسيس، وهو رجيم الوجبة الواحدة.

حيث أن هذا النظام الغذائي ينصح به العديد من خبراء التغذية والتخسيس من دول مختلفة خاصة الفتيات اللاتي لديهن زيادة في الوزن في منطقة البطن والأرداف، وهذا النظام لا يعنى تناول وجبة واحدة في اليوم، ولكن تقوم الفتاة باختيار نوع واحد من العناصر الطبيعية الخالية من الدهون لتناولها على مدار أسبوع كامل.

بالإضافة إلى 4 نصائح يمكنك من خلالها إنقاص وزنك بنظام رجيم الوجبة الواحدة :

عند الصباح :

إذا أردت إتباع نظام رجيم الوجبة الواحدة فعليك شرب 3 أكواب كبيرة من الماء عند الاستيقاظ، وهو ما يساعد في حرق الدهون بشكل مستمر، وتناولي ثمرة من الخضراوات الطازجة كالخيار أو الخس، واحرصي على المشي لمدة ساعة، أو ممارسة رياضة الجري أو بعض التمارين الرياضية

الوجبة الواحدة :

عند منتصف اليوم يأتي أهم جانب في نظام الرجيم، وهو الوجبة الواحدة التي تحددينها مع طبيب التغذية الخاص بكِ، حيث تقومي باختيار عنصر غذائي واحد لتناوله كل يوم، مع كوب من المياه وثمرة من الفاكهة صغيرة الحجم، وهى الوجبة التي يمكنك الاستمرار عليها لمدة 4 أيام، وبعد ذلك قومي بتغيير محتوياتها ولكن بنفس الكميات.

المياه :

بالنسبة لشرب المياه فهي من أهم الجوانب في هذا النظام، فاحرصي على شرب كميات كبيرة من المياه من الاستيقاظ وحتى الذهاب للنوم، بمعدل لتر من الماء كل 3 ساعات، مع ممارسة الرياضة لمدة 3 ساعات يوميًا، والاعتدال عند الجلوس أو الوقوف، وهو ما يساعد على شد البطن ومنطقة تراكم الدهون.

عند النوم :

قبل ذهابك للنوم بـ4 ساعات احرصي على شرب كوبين من الماء، وتجنب تناول أي نوع من الأطعمة خاصة النشويات.

أما في اليوم الفرى الذي تتفقين عليه مع طبيب التغذية الخاص بك فاحرصي على عدم تناول النشويات أو الأطعمة الدسمة التي تحتوى على الدهون، حتى لا يسبب ذلك لكِ عسر هضم.