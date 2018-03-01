في 8 ساعات.. شرطة الشارقة تحل لغز انتحار مواطن

دبي(صدى):

كشف النقيب مرثد حسن المراشدة، مدير فرع مسرح الجريمة وضابط أدلة جنائية بالشارقة في الإمارات، بأن الإدارة نجحت في التوصل إلى تفاصيل محاولة انتحار شخص خلال 8 ساعات فقط.

وأوضح ” المراشدة ” ، أن التحريات أثبتت أن ذوو المنتحر هما من عبثوا في مكان وقوع الحادث جراء صدمتهم، حيث تبين أثار عنف وإتلاف بالموقع، مضيفاً أن هذه الآثار أثبتت أن جريمة اعتداء وليست انتحار.

وأشار إلى أن عدد القضايا التي تعامل معها قسم مسرح الجريمة بالإدارة العامة للعمليات الشرطية وكشف غموضها، خلال العام الماضي، بلغ 12554 قضية.

ولفت إلى إحدى القضايا تم حل لغزها، عن طريق شعرة وُجدت عالقة بيد المجني عليه، جعلت المحققين يتوصلو إلى هوية القاتل.