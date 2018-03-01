أمير القصيم يزور جناح مكتبة الملك عبد العزيز في معرض الكتاب

سعيد العجل(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم الجناح الذي تقيمه مكتبة الملك عبد العزيز العامة بمعرض القصيم الأولللكتاب الذي احتضنه مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة مؤخراً.

واشاد سمو الامير بالخدمات المقدمة من قبل المكتبة بشكل عام وجناحها الذي لاقى اهتمام زوار المعرض بشكل خاص من مختلف الشرائح العمرية، حيث جمع بين الترفيه والمتعة والثقافة والتأريخ لما تضمنه من أهمية للكتب والمطبوعات والوثائق لتاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ الملك المؤسس، وايضاً لما بذلته المكتبة من جهود كبيرة في الحفاظ على التراث العربي والإسلامي وابرازه، لسد الفراغ الكبير في المكتبة العربية ، كما اهتمت المكتبة في جناحها بعرض مشروعات ومبادرات وإصدارات تعبّر عن جهودها في نشر الثقافة وصناعة المعرفة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية المجتمعية وشراكاتها العالمية والتي تعتبر مساراتها التي تقوم عليها باعتبارها مؤسسة ثقافية متخصصة في المجال منذ اكثر من ربع قرن.

وابرز الجناح عددا من المشروعات المهمة كالمشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب والذي نشرت المكتبة من خلاله حافلات تجوب الميادين واُخرى مختصه بالجامعات والمدارس وايضاً المدن والقرى اضافة الى مكتبات المطارات وأندية القراءة، إضافة إلى التعريف بمركز الفهرس العربي الموحد والمكتبة الرقمية وما وصلتا اليه من نجاحات بانضواء المكتبات العربية والاسلامية وايضاً عدد من مكتبات الجامعات العالمية والذي يمكّن هذه المكتبات ومراكز المعلومات والثقافة من اداء اعمالها عبر تبادل مشترك وتعاون بنّاء بين كافة الجهات والدول .

كما قدم جناح المكتبة الموسوعات الوطنية التي عكفت عليها وقدمتها للعالم مثل موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي وموسوعة المملكة العربية السعودية و موسوعة المملكة للأطفال والناشئة وتعريف بجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله- العالمية للترجمة والأثر الذي احدثته على حركة الترجمة عموماً من خلال تنقل الجائزة بين عواصم العالم والإقبال الكبير لنيل الجائزة في فروعها المختلفة اضافة الى نوعية الاعمال المقدمة طيلة السنوات الماضية، إضافة لعرض ما تحتويه المكتبة من مقتنيات الخرائط والصور النادرة والمخطوطات والوثائق والعملات النادرة.

من جانب قدم الجناح فعاليات للأطفال والناشئة حيث تعتبر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بيت خبرة في هذا المجال من خلال مسيرتها في انشائهالمكتبة الطفل وبرامجها الشهرية المتنوعة والتي تشارك بها في المناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية فضلاً عن العروض التي تقدمها في داخل المكتبة للزوار والأعضاء ، حيث قدمت عبر جناحها في معرض القصيم ركن خاص على مساحة 200 متر قدمت فيه موسوعة المملكة العربية السعودية للطفل عبر برنامج مرئي يساعد على تقريب المشهد الوطني لهم، إضافة الى انشطة الذكاء و الفنون، ونشاطات مختلفة في مجال الطفل وحثه على التأليف والابداع والبحث والقراءة .