خلال 10 أيام.. أمن الدولة يوقف 21 مشتبها في قضايا تمس الأمن القومي

نايف السالم(صدى):

كشفت نافذة ” تواصل ” أن الأجهزة الأمنية أوقفت 21 مشتبهاً به في قضايا تمس الأمن القومي، وذلك خلال 10 أيام منذ بداية شهر جمادى الثاني الجاري.

وأوضحت أن من بين الموقوفين من قبل الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب برئاسة أمن الدولة بينهم 15 مواطناً سعودياً ومصريان وسوري وأردني وعراقي، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.

وبينت النافذة الإلكترونية المختصة بتقديم معلومات عن الموقوفين في القضايا التي تمس الأمن القومي للمملكة، أن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 5299 موقوفاً حتى الآن.