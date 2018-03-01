الهلال يستبعد إدواردو من آخر مواجهات الدوري

نورة الشهري (صدى):

قرر نادي الهلال الإبقاء على العناصر غير السعودية، علي الحبسي وعمر خربين وكارلوس إدواردو ونيكولاس ميليسي وإيزيكيل سيروتي وأشرف بن شرقي، على أن يتحدد الأجنبي السابع قبيل معسكر الإعداد للموسم المقبل، إذا استقر اتحاد الكرة على عدد سبعة لاعبين أجانب أما في حال قلص العدد إلى الأقل فسيتم المفاضلة بين الأسماء المتبقية.

واستبعدت مصادر طبية هلالية فكرة مشاركة البرازيلي إدواردو في المواجهتين الأخيرتين لدوري المحترفين، والتي ستكون أمام الأهلي والفتح في شهر أبريل المقبل، إذ أن التقارير الطبية تسمح له بالعودة للمباريات الرسمية مع شهر أبريل.

وأضافت المصادر أن الهلاليين يخشون تجدد الإصابة مرة أخرى كون المباراتان تعتبران ذات أهمية كبيرة لحسم لقب الدوري وبالتالي المنافسة ستكون قوية وربما تعرض اللاعب لاحتكاك يؤثر عليه ويخسره الفريق مرة أخرى؛ لذا ستؤجل فكرة الاستعانة به في المواجهات المحلية للموسم المقبل مع احتمالية دخوله في مواجهتي دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للأندية في حال تأهل الهلال لهذا الدور.