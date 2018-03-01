تعليق المدير الفني لـ ” بنما ” على إصابات اللاعبين: ” لعنة “

ماجد محمد(صدى):

صرَّح المدير الفني لمنتخب بنما، داريو غوميز، بأن لعنة الإصابات ضربت العديد من لاعبي الفريق مؤخراً، مخصصاً بالذكر المهاجم إسماعيل دياز، وغابرييل غوميز.

يأتي ذلك وسط استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث أكد أن هذه الإصابات قد تفسد استعدادات بنما لأول مباراة لها بالمونديال.

يشار إلى أن الأطباء قد أجلوا قراراهم حول شكل عملية التأهيل التي سيخضع لها دياز، بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى، وينتظر أن يخضع للعلاج لمدة 4 أسابيع.