شيرين عبد الوهاب تطل بالأبيض من توقيع تومى فورد

نورة الشهري(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في جلسة تصوير لها لـ ” أفيش ” حفلتها المقبلة في 9 مارس والمقامة بالقرية العالمية بدبي، وتألقت شيرين فيها بفستان أبيض بسيط جدًا لا يظهر وزنها الزائد على عكس الفساتين التي ارتدتها مؤخرًا وأبرزت وزنها.

حيث اختارت شيرين منسق ملابس المشاهير سيدريك حداد لاختيار الفستان والميكاب وتصفيف الشعر والمجوهرات، وبدوره اختار سيدريك حداد لها فستان أبيض رقيق من توقيع تومي فورد.

ولأن إطلالة شيرين بسيطة كان عليها أن ترتدي بعض المجوهرات التي تتوافق معها فارتدت قرطًا من مجوهرات Gerard، وقام مصفف الشعر بإعطاء شيرين تصفيف شعر يتماشى مع فستانها فحصلت على تسريحة بسيطة جدًا بشعر مموج بسيط من الأطراف، كما اعتمدت على ماكياج يجمع بين لونين البرونز والروز من للميكاب ارتيست هالة عجام.