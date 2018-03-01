إجراء تعديلات على نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مجموعة من التغييرات على نظام التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والتي سيتم تنفيذها ابتداء من موسم 2018-2019 حتى موسم 2020-2021 .

وبموجب هذه التغييرات، سيتم منح البطولات الكبرى تمثيلاً أكبر، وسيتم توزيع اللقاءات على موعدين كل يوم مما يتيح للقنوات التلفزيونية والجماهير مشاهدة مباشرة لأربع لقاءات على الأقل في يومين بدلاً من لقاءين، كانا يتم تنفيذهما في يومين محددين.

وقام النظام الجديد، بإعطاء عدة فائزين، وهم الدوري الإيطالي فسيتم منح 4 فرق مباشرة لدوري المجموعات ليكون أكبر الفائزين في النظام الجديد، وكذلك أصحاب المركز الرابع في الدوريات الأربعة الكبرى حيث سيتم منحهم تواجدًا مباشرًا في دوري المجموعات مما قد يخفف الصراع المحلي على المركزين الثالث والرابع في هذه الدوريات، وهم ( إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا )، وأخيراً الدوري الفرنسي ففي حال فوز فريقين من الفرق المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مباشرة بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي فصاحب المركز الثالث في الدوري الفرنسي سيتأهل مباشرة لدوري المجموعات.

كما أعطى النظام الجديد عدة خاسرون، وهم الدوريات المحتلة المركزين 11 و12 ، فسيتم حرمان بطلي الدوريين من التأهل المباشر ووضعهم ضمن أندية التصفيات، على أن يبقى أمل الدوري المحتل للصف 11 مرهونًا بفوز أحد الفرق المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال من بطولتها المحلية باللقب، لكونه سيستفيد من مقعد مباشر في دوري المجموعات.