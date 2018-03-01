الذهب يتراجع وسط استقرار الدولار

عادل الحربي(صدى):

واصلت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، تراجعها بعدما سجلت خسائر شهرية كبيرة خلال فبراير، في ظل استقرار سعر الدولار.

وتراجع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.3% إلى 1314.4 دولار للأوقية، لتحقق خسائر خلال الأسبوع الجاري بنسبة 1% حتى الآن.

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم أبريل بنسبة 0.2% عند 1315.7 دولار، في ظل ترقب الأسواق الجولة الثانية من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ” جيروم باول ” أمام الكونجرس.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 90.64، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 90.74 وهو الأعلى منذ التاسع عشر من يناير/كانون الثاني.