الإنذار المبكر يحذر من أمطار رعدية مصحوبة برياح في أبو عريش

عادل الحربي (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الخميس، إنذار متقدم لأهالي محافظة أبو عريش، بمنطقة جازان، من إستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع هطول الأمطار على مناطق ” دبير -الجوة – الحيلة ” والأجزاء المجاورة، وذلك ما بين الفترة من الساعة: 11:20، بيوم الخميس الموافق 13-06- 1439هـ، حتى الساعة: 16:00، بيوم الخميس الموافق 13-06-1439.