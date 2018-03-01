بريطاني يحصل على 793 ألف دولار بسبب إبريق شاي

لندن(صدى):

حصل رجل بريطاني على ثروة كبيرة بسبب إبريق شاي قديم كان قد اقتناه بمبلغ زهيد.

حيث قام الرجل بشراء إبريق شاي خزفي قديم بمبلغ 15 جنيهًا إسترليني ” نحو 20 دولار ” ، وبعد نحو عامين اكتشف أن الإبريق قديم وذا قيمة تاريخية، فقرر بيعه في مزاد تابع لدار “Woolley & Wallis ” للمزادات العلنية، حيث تمكن من بيعه بالفعل بمبلغ 575 ألف جنيه استرليني ” نحو 793 ألف دولار ” .

وأشار القائمون على المزاد إلى أن الإبريق المذكور بيع بهذا السعر الكبير كونه يعود للقرن الثامن عشر، إذ تبين أنه مصنوع في معمل ” جون بارتلم ” ، وهو أول منتج أمريكي للخزفيات.

وقالت ” كلير دورهام ” المتحدثة باسم دار ” Woolley & Wallis ” بالقول: ” لولا أن الرجل عرف بالصدفة قيمة هذا الإبريق، وقرر عرضه بالمزاد، لكنا خسرنا هذه التحفة الفنية، ولربما كنا نجدها في أحد صناديق القمامة. ”