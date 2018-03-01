بريطاني يحصل على 793 ألف دولار بسبب إبريق شاي
حصل رجل بريطاني على ثروة كبيرة بسبب إبريق شاي قديم كان قد اقتناه بمبلغ زهيد.
حيث قام الرجل بشراء إبريق شاي خزفي قديم بمبلغ 15 جنيهًا إسترليني ” نحو 20 دولار ” ، وبعد نحو عامين اكتشف أن الإبريق قديم وذا قيمة تاريخية، فقرر بيعه في مزاد تابع لدار “Woolley & Wallis ” للمزادات العلنية، حيث تمكن من بيعه بالفعل بمبلغ 575 ألف جنيه استرليني ” نحو 793 ألف دولار ” .
وأشار القائمون على المزاد إلى أن الإبريق المذكور بيع بهذا السعر الكبير كونه يعود للقرن الثامن عشر، إذ تبين أنه مصنوع في معمل ” جون بارتلم ” ، وهو أول منتج أمريكي للخزفيات.
وقالت ” كلير دورهام ” المتحدثة باسم دار ” Woolley & Wallis ” بالقول: ” لولا أن الرجل عرف بالصدفة قيمة هذا الإبريق، وقرر عرضه بالمزاد، لكنا خسرنا هذه التحفة الفنية، ولربما كنا نجدها في أحد صناديق القمامة. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43203 ] نشر منذ 55 دقيقة
سبحان الله ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 3903 ] نشر منذ 33 دقيقة
دنيا حظوظ *
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يبغالنا ندور من هنا ولا من هناك * يمكن عندنا شي من قبل 200 سنه أو ما قبل التاريخ *
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يفيدنا مالياً بدل هالفواتير اللي أهلكتنا ** !! ههههههههه
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ياااا شين الفقير أذا بدأ يتحلم بأحلام خياليه * ههههههههههههههههههههههههههههه