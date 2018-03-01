نجوى كرم تطير إلى ميتشجان لإحياء حفل كبير للعرب

نورة الشهري (صدى):

التزمت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بمجموعة كبيرة من الحفلات في الفترة المقبلة، فبعد حفلاتها الناجحة التي قدمتها في الكويت و ولايتي ميامى ولاس فيجاس، تتجه لميتشجان لإحياء حفل كبير هناك للعرب المغتربين.

و يتبعه عدد من الحفلات في ديترويت وكالجرى فى كندا، يومي 2 و3 مارس المقبل، لتسافر بعدها للشارقة في 9 مارس لتحيى حفلًا برفقة الفنان ملحم زين على مسرح المجاز.

بالإضافة إلى أنها ستحيي حفلًا كبيرًا في طابا يوم 7 أبريل المقبل، حيث أكد منظمو حفلات طابا هيتس، استمرار مهرجان طابا هيتس للموسيقى، حيث يضم الحفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وملحم زين، وسلطان الطرب جورج وسوف.