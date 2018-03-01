موظف جوازات ومواطن يواجهان السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل قضية تورط موظف يعمل في جوازات المنطقة الشرقية ومواطن في تزوير تصاريح سفر للعراق.

وأوضحت أن موظف الجوازات قدّم صورتين مزيفتين لتصريحي سفر إلى العراق بغرض تسهيل سفر المواطن، وضبطا بواسطة رجال مكافحة التزوير في جوازات الشرقية.

وأقر الموظف أن أصل الصورتين اللتين قدمهما تعودان له شخصياً، وأنه طمس بعض بياناتهما وأعاد الكتابة في الخانات وتصويرهما وتقديمهما إلى الجوازات لاستلام جواز سفر المواطن، مع علمه بوجود مخالفة السفر للعراق دون تصريح.

وأكدت أن النيابة طالبت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات وتغريمهما مليون ريال لكل منهما، تطبيقاً لنظام مكافحة الرشوة.