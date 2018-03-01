بالفيديو.. اعتداء لصين على بائع بالسيوف بطريقة وحشية

متابعات(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بإحدى محلات المنظفات ، لحظة اعتداء لصين مسلحين على بائع في محل منظفات وسرقته في وضح النهار.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، لحظة اقتحام لصين المكان وقام أحدهم بضرب البائع بساطور وتهديده بينما راح الأخير يسرق النقود ثم فروا هاربين.