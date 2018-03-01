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بالفيديو.. اعتداء لصين على بائع بالسيوف بطريقة وحشية

بالفيديو.. اعتداء لصين على بائع بالسيوف بطريقة وحشية
متابعات(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة مثبتة بإحدى محلات المنظفات ، لحظة اعتداء لصين مسلحين على بائع في محل منظفات وسرقته في وضح النهار.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، لحظة اقتحام لصين المكان وقام أحدهم بضرب البائع بساطور وتهديده بينما راح الأخير يسرق النقود ثم فروا هاربين.

تمارة : جوج ولاد الحرام هجمو على مول الحانوت بالسيوفة ماتخليهش عندك بارطاجي يتشدو هاد الكلاب 😠

Posted by ‎Marocains du monde – مغاربة العالم‎ on Tuesday, February 27, 2018


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