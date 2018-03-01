تعليم مكة ينفذ ورشة عمل بعنوان  ” مفهوم الاتزان الكيميائي باستخدام الاستقصاء الموجه “

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي ورشة تدريبية بعنوان “مفهوم الاتزان الكيميائي باستخدام الاستقصاء الموجه ” اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/١٣هـ بفندق ” هوليداي إن ” وذلك باستضافة أستاذ الكيمياء المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد بن راشد الحوشاني والمعادن وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي عمر الأحمدي ومديرة إدارة الاشراف التوبوي ( بنات) لمياء بشاوري ورؤساء أقسام الكيمياء بتعليم مكة .

استهلت الورشة بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة مدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) عمر الأحمدي والذي رحب من خلالها بالحضور الكريم ، مبيناً أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج الشراكة المجتمعية للجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية مع وزارة التعليم للتطوير المهني لمعلمي ومعلمات الكيمياء ، موضحاً أن العملية التعليمية أصبحت في وقتنا الراهن لا تعتمد اعتمادا كليا علي المدرسة وحدها بل تطورت وانتشرت لتشمل جانب المدرسة ، الأسرة والمجتمع كله بشتى فئاته . فالمشاركة المجتمعية هي عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج والمساهمة الفعالة في جهود تحسين التعليم وتطويره ، موضحاً أن مثل هذه الشراكات تسهم بدورها في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة والارتقاء بالمستوى التحصيلي لطلابنا وطالباتنا وتأصيل تعزيز مختلف القيم التربوية من خلال فتح آفاق الشراكة والتعاون المجتمعي مع كافة قطاعات الدولة، متمنياً أن تُحقق الورشة أهدافها والاستفادة من محاور الورشة بما يحقق التطوير المهني لمعلمي ومعلمات الكيمياء.

ومن جانبها أعربت مديرة إدارة الاشراف التوبوي ( بنات) لمياء بشاوري عن بالغ سعادتها بعقد مثل هذه الشراكات الفاعلة والتي من شأنها أن ترتقي بالمستوى التعليمي والتحصيلي لابناءنا وبناتنا ، مبينةً أهمية برنامج الشراكة المجتمعية مع الجمعية السعودية العالمية للعلوم الكيميائية مع وزارة التعليم للتطوير المهني بمعلمي ومعلمات الكيمياء والتي نأمل بإذن الله أن تكون شراكة بحول الله فاعلة لإثراء المعلمين والمعلمات من خلال الاستفادة من مشاركات الأخصائيين المتميزين وأفكارهم وخبراتهم والتبادل المعرفي لتقديم إسهامات فاعلة في التطوير العلمي والاتفاق على رؤية واضحة بين التعليم العالي والعام وبناء جسور التواصل فيما بيننا بما يحقق الأهداف المنشودة ، متمنيةً أن تكون هذه الورشة فاعلة ومفيدة وتجني ثماراً يانعة تعود بالنفع على الجميع بإذن الله .

فيما استهدفت الورشة ٨٠ تربوياً وتربويةً من منسوبي تعليم مكة وذلك بهدف تبادل الخبرات بين معلمي ومعلمات المادة وإكسابهم مهارات تساعدهم على تنمية وتحسين آدائهم وبيان طرائق معالجة بعض الموضوعات وتوظيف بعض المهارات التوظيف السليم وإثراء الميدان التربوي بكل ماهو مفيد وفاعل ، ومناقشة الأفكار واستعراض استراتيجية الاستقصاء الموجه التي يتم استخدامها في الصف المدرسي .

هذا وقد طرحت الورشة أوراق عمل منهجية متنوعة كما تضمنت العديد من المداخلات الإثرائية والأطروحات الفاعلة التي ناقشت عدداً من المفاهيم والمصطلحات الكيميائية.

وفي ختام الورشة تم تكريم الدكتور خالد الحوشاني على ماقدمه من ورشة ثرية ومن جهود فاعلة بذلها خلال البرنامج لإثراء الميدان التربوي.