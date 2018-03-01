تحذير من سحب ممطرة وأخرى باردة على مختلف مناطق المملكة
حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الخميس، من تشكيلات سحبية ممطرة وأخرى مدفوعة بهواء مبطن ببرودة على بعض المناطق على مدار اليوم.
وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المناطق تتمثل في شمال بيشة وحفر الباطن ” شمالها وغربها، بالإضافة إلى نجران والقصيم.
كما أشار إلى وجود مبشرات لهذه السحب على كلًا من ” الرياض، الخرج، الإفلاج، ليلى، وادي الدواسر، عسير، العقيق، النماص، الروضة، وسراة عبيدة “.
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