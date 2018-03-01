تحذير من سحب ممطرة وأخرى باردة على مختلف مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

حذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الخميس، من تشكيلات سحبية ممطرة وأخرى مدفوعة بهواء مبطن ببرودة على بعض المناطق على مدار اليوم.

وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المناطق تتمثل في شمال بيشة وحفر الباطن ” شمالها وغربها، بالإضافة إلى نجران والقصيم.

كما أشار إلى وجود مبشرات لهذه السحب على كلًا من ” الرياض، الخرج، الإفلاج، ليلى، وادي الدواسر، عسير، العقيق، النماص، الروضة، وسراة عبيدة “.